Farioli'nin takımı sahasında kayıp!

Franceso Farioli'in takımı Nice, sahasında Montpellier ile karşılaştı.



Allianz Riviera'da oynanan maçı Montpellier 2-1 kazandı. Konuk ekibin golleri 10. dakikada Jean-Clair Todibo (k.k.), 42. dakikada penaltıdan Teji Savanier kaydetti. Nice'in tek golü Jeremie Boga'dan geldi.



Nice bu sonuçla ligde üstüste 2. yenilgisini aldı. Ayrıca galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Montpellier ise 2 maç sonra kazandı.



Bu sonuçla birlikte Montpellier puanını 26'ya çıkardı. Nice ise 40 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Nice, Lens'e konuk olacak. Montpellier ise PSG'yi ağırlayacak.





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