Farioli'nin takımı sahasında kayıp!

Franceso Farioli'in takımı Nice, sahasında Montpellier'e 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Farioli'nin takımı sahasında kayıp!
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09 Mart 2024 00:59
Franceso Farioli'in takımı Nice, sahasında Montpellier ile karşılaştı.

Allianz Riviera'da oynanan maçı Montpellier 2-1 kazandı. Konuk ekibin golleri 10. dakikada Jean-Clair Todibo (k.k.), 42. dakikada penaltıdan Teji Savanier kaydetti. Nice'in tek golü Jeremie Boga'dan geldi.

Nice bu sonuçla ligde üstüste 2. yenilgisini aldı. Ayrıca galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Montpellier ise 2 maç sonra kazandı.

Bu sonuçla birlikte Montpellier puanını 26'ya çıkardı. Nice ise 40 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Nice, Lens'e konuk olacak. Montpellier ise PSG'yi ağırlayacak.

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