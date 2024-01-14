Farioli'nin Nice'i Rennes'e direnemedi

Fransa Ligue 1 18. hafta maçında Rennes, Farioli'nin yönetimindeki Nice'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Farioli'nin Nice'i Rennes'e direnemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2024 01:02
Fransa Ligue 1 18. hafta maçında Julien Stephan'ın ekibi Rennes ile Francesco Farioli yönetimindeki Nice karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan maçı Rennes 2-0 kazandı.

Rennes'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Benjamin Bourigeaud ve 54. dakikada Arnaud Kalimuendo kaydetti.

Rennes'te milli oyuncu Bertuğ Yıldırım karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Rennes 22 puana yükseldi. Zirve yarışında yara alan Nice 35 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Rennes, Lyon deplasmanına gidecek. Nice, sahasında Metz'i ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery