UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Ajax, Hollanda Ligi'nde Willem II ile karşılaştı. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Ajax oldu.
Ajax'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada penaltıdan Davy Klaassen kaydetti.
Francesco Farioli yönetiminde ligde arka arkaya son dört maçını kazanan Ajax, puanını 19'a yükseltti. Willem II ise 12 puanda kaldı.
Hollanda Ligi'nde gelecek hafta Ajax, Feyenoord'a konuk olacak. Willem II, Twente'yi ağırlayacak.
Ajax'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada penaltıdan Davy Klaassen kaydetti.
Francesco Farioli yönetiminde ligde arka arkaya son dört maçını kazanan Ajax, puanını 19'a yükseltti. Willem II ise 12 puanda kaldı.
Hollanda Ligi'nde gelecek hafta Ajax, Feyenoord'a konuk olacak. Willem II, Twente'yi ağırlayacak.