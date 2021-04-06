Farioli, Karagümrük'e iyi geldi!

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Hatayspor'u ağırladı.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 70. dakikada Artur Sobiech kaydetti.



Bu sonucun ardından yeni teknik direktörü Francesco Farioli ile ilk galibiyetini alan Karagümrük, puanını 48'e yükseltti ve maç fazlasıyla 7. sırada yer aldı. Son 4 maçında 3. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 49 puanla 6. sırada yer buldu.



Karagümrük, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Hatayspor ise Göztepe'yi ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada Roco'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası dışında Diouf'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



18. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Mevlüt Erdinç penaltı noktası çevresinden topa vurdu ancak meşin yuvarlak üsttün dışarı gitti.



45. dakikada Castro'nun pasıyla hareketlenen Ndao ceza sahası içinde buluştuğu topu penaltı noktası üzerindeki Bertolacci'ye gönderdi. İtalyan oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



