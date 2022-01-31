Farioli: 'Fatih hocaya çok büyük saygım var'

Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli, Galatasaray'la adının anıldığı dönemle alakalı Tivibu Spor'dan Çiğdem Günal'a açıklamalarda bulunurken, Fatih Terim hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.



"MAÇLARA GİTME SEBEBİM"



O dönemde çok fazla maç izledim. İstanbul'da olmamın büyük avantajı vardı. İstanbul'da olmak her hocanın isteyeceği bir şeydir. En büyük fırsat. Birçok maçı statta izleyebiliyorsunuz. Futbol böyle. Sonuçlar iyi giderken adınız birçok takımla anılabilir. Bu dedikoduların birçoğu asılsızdı. Stadyumlarda bulunma amacım kendimi geliştirmekti. Türkiye'de bir takım çalıştırma fırsatı bulursam rakiplerime hazırlanma ve planlamamla ilgiliydi. Tamamen futbolun doğasıyla iç içe olmaktan geçiyor."



"FATİH HOCA ÇOK BÜYÜK İŞLER BAŞARDI

BANA GÖRE HİKAYESİ HENÜZ BİTMEDİ"



"Herkesten farklı katkılar alırsınız. Bazen farklı bir antrenörden farklı tecrübeyi edinebilirsiniz. Taktik, tekniğin ötesinde. Fatih Terim'in saha kenarındaki duruşu, tutkusu ve kazanma isteği bir teknik direktörün sahip olması gereken unsurlardan biri. Fatih hoca elbette önemli işler başardı. Özellikle Avrupa'da verdiği mücadele, grubu alt üst ettiler. Oynadıkları Lazio, Marsilya maçı. Galatasaray'ın Avrupa'da yoluna devam etmesi adına çok önemli iş oldu. Fatih hocaya çok büyük saygım var. Türk futbolu için büyük katkılar sağladı. Avrupa futbolu için de keza. Başarıları hiçbir zaman unutulamaz. Kendisine büyük saygım var. Çok fazla tanışma, sohbet etme şansımız olmadı. Maçlardan önce ve sonra kısa konuşursunuz. Gerçekten insan olarak o enerjiyi hocadan aldım. Fatih hocanın yaptıkları hiçbir zaman küçümsenmemeli. Bir anım var. Spaletti ile bu yaz kahvaltıdaydık. Fatih hocadan bahsettik. Spaletti'de Fatih Terim'e olan sevgiyi hissettim. Bu zamana kadar müthiş işler yaptık.





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