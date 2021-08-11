Farioli'den Lens ve Donk transferi için açıklama

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, Lens ve Donk için konuştu

Haber; Sporx.com
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Farioli'den Lens ve Donk transferi için açıklama
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11 Ağustos 2021 14:58
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunurken Jeremain Lens ve Ryan Donk'un transfer durumuna değindi

LENS KALBİMDE OLAN BİR İSİM

"Lens ile geçen sene çalıştık. Birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyoruz. Düşüncelerimde ve kalbimde olan bir oyuncu."

DONK GELİRSE KATKI VERİR

"Ryan Donk'un futbolculuğuyla ilgili bir şey söyleyemem. Hepimiz biliyoruz, tanıyoruz, nasıl katkı verdiğini biliyoruz. Yönetim bir stoper transferi için çalışıyor. Donk ya da başka biri mi olur bunu zaman gösterecek."


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