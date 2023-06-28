Farioli'de sürpriz gelişme! Fransa'ya gidiyor

Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli'nin Fransa ekibi Nice'in başına geçmeye yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Farioli'de sürpriz gelişme! Fransa'ya gidiyor
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28 Haziran 2023 19:25
Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Francesco Farioli'nin yeni takımı belli oldu.

Le Parisien'de yer alan habere göre; Francesco Farioli'nin Nice'in yeni teknik direktörü olmaya yakın olduğu belirtildi.

İtalyan teknik adam, Türkiye'de Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük yaptıktan saonra Karagümrük'te teknik direktörlük yapmıştı.

Son olarak Alanyaspor'un başına geçen 34 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Şubat 2023'te takımdan ayrıldı. Alanya ile 47 maça çıkan Farioli, 1.55 galibiyet ortalaması tutturdu.

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