Far Cry 6 kısa süreliğine ücretsiz oldu

Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürülen Ubisoft'un sevilen serilerinden Far Cry 6 ile ilgili oldukça güzel bir gelişme paylaşıldı. Sevilen serinin son oyununun 24 Mart – 27 Mart tarihlerinde ücretsiz olarak erişilebileceği duyuruldu. Far Cry 6 oyununa son eklenen Strangers Things görevini de kullanıcılar ücretsiz olarak deneyimleyebilecek.



24 – 27 Mart tarihleri arasında ücretsiz olan Far Cry 6'nin sadece tarihler arasında ücretsiz olacağının altını çizelim. 27 Mart günü oyun satın alımlarda kullanıcıya %50'lik bir indirim sunacak.



PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S ve X ile PC dahil tüm platformlardan tarihler arasında ücretsiz olarak indirilebilecek. Son olarak oyun içindeki sezon kartı'nı almak isteyenlere de %35'lik bir indirim sunulacak.



Far Cry 6 Tanıtım Metni



Zorlu ve çetrefilli bir modern gerilla mücadelesini deneyimle ve ülkeyi acımasız bir diktatör ile oğlunun zulmünden kurtar.



Zamanın adeta geçmişte takılıp kaldığı tropikal bir cennete, Yara'ya hoş geldin. Yara diktatörü Anton Castillo, en az kendi kadar acımasız oğlu Diego ile birlikte, ülkeyi geçmişin parlak günlerine geri döndürme iddiasıyla demir yumrukla yönetiyor ve hiçbir zorbalıktan kaçınmıyor. Bu zalim rejim elbette devrimci bir kalkışmaya yol açıyor.



Yara yerlisi Dani Rojas olarak, rejimi devirip ülkeyi özgürlüğe kavuşturacak bir gerilla mücadelesine atılacaksın!

Bugüne kadarki en geniş Far Cry® dünyasında, Yara'nın ormanlarında, sahillerinde ve başkenti Esperanza'da Castillo rejimine karşı savaş.

Zalim Castillo rejimini yerle bir etmek için el yapımı silahlar, çantalar ve araçlarla mücadele et.



(Kaynak: esporlab.com)