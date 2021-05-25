Famara Diedhiou, Yeni Malatyaspor'a yakın

Menajerleri tarafından Beşiktaş'a önerilen ancak karşılık bulamayan Senegalli golcü Yeni Malatyaspor'a daha yakın.



Yeni Malatya gazetesinde yer alan habere göre; İngiltere 2.Lig ekibi Birstol City'de oynayan ve sözleşmesi gelecek ay sona erecek 1.89'luk Senegalli Famara Diedhiou'nun sarı siyahlı ekibin teklifine socak baktığı öğrenildi.



Uzun boylu ve önde top tutan forvet tanımına uyan Diedhiou, bu sezon Chamiponship'te 35 maçta 8 gol attı 1 asist yaptı.



