Famara Diedhiou, Alanyalılar'ın sesi duydu

Spor Toto Süper Lih Ahmet Çalık Sezonu'nda sezona iyi başlayan ancak 17. haftadan sonra gol atmakta sıkıntı çeken Alanyaspor'un Senegalli santraforu Famara Diedhou gol hasretini Göztepe deplasmanında giderdi.



Famara Diedhou, yedek kulübesinde çıktığı Göztepe karşılaşmasında 68. dakikada Daniel Candeias'ın yerine oyuna dahil olurken, oyuna girdikten üç dakika sonra Efecan Karaca'nın asistinde gol hasretini bitirdi. 22 dakika sahada kalan Famara, maçtaki gol perdesini açarken bu gol 2022 yılındaki 2. golü oldu.



Famara, Süper Lig'de 18 Aralık 2021 tarihinde Alanya'da oynanan Adana Demirspor maçında attığı golden sonra tek golü 27. haftada penaltıdan Konyaspor'a atmıştı. Famara Diedhou ligde sekiz maçta dokuz gole ulaştı. (Alanya Postası)



Famara'nın Gol Attığı Maçlar:



2. Hafta 21 Ağustos 2021 Altay

1 gol 76 dk sahada kaldı. Alanyaspor yenildi.



7. hafta 27 Eylül 2021 Trabzonspor

1 gol 70 dk. sahada kaldı. Berabere sonuçlandı.



9. hafta 18 Ekim 2021 Kayserispor

1 gol 81 dk sahada kaldı. Alanyaspor kazandı.



13. hafta 20 Kasım 2021 Beşiktaş

1 gol 18 dk sahada kaldı. Alanyaspor kazandı.



16. hafta 12 Aralık 2021 Y.Malatya

2 gol (1'i pen) 85 dk sahada kaldı. Alanyaspor kazandı



17. hafta 18 Aralık 2021 Adana Demir

1 gol 90 dk sahada kaldı. Alanyaspor yenildi



27. hafta 27 Şubat 2022 Konyaspor

1 gol(pen) 62 dakikada sahada kaldı. Alanyaspor kazandı



30. hafta 19 Mart 2022 Göztepe

1 gol 22 dakika sahada kaldı. Alanyaspor kazandı





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