Fallout 76 sistem gereksinimleri!

Minimum sistem gereksinimleri: İşletim sistemi : Windows 7/8/10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7 4790 3.6 GHz - AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz veya eş değeri

Ekran kartı: Nvidia GTX 780 3 GB - AMD Radeon R9 2 GB veya eş değeri

Bellek: 8 GB RAM

Boş alan: 60 GB



Önerilen sistem gereksinimleri: İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7 4790 3.6 GHz - AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz veya eş değeri

Ekran kartı: Nvidia GTX 970 4 GB - AMD R9 290X 4 GB

Bellek: 8 GB RAM

Boş alan: 60 GB





Fallout'ta multiplayer odaklı bir oyun çıkarmaya karar verdi. Fallout 76 adı verilen oyun co op olarak oynanabilir olacak ve bu Fallout oyununun fanlarını oldukça mutlu ediyor.,,Ama bu sevinç çok uzun sürmedi çünkü oyunun betasında çok fazla problem var ve Bethesda daha ilk günden oyunla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.Beta sürecinde oyun düzeltilmeye devam etse bile bu dakikadan sonra ne kadar gelişim gösterecekleri ve satabilecekleri büyük soru işaretleri taşıyor.Oyunu erteleme gibi bir plan şu an için mevcut değil. En azından dile getirilmiyor. Bakalım neler olacak.14 Kasım'da çıkış yapacak oyunun sistem gereksinimleri açıklandı. İşte sistem gereksinimleri: