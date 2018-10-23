Fallout 76 Beta büyük tepkiler aldı!

Oyuncular tarafından büyük bir heyecanla beklenen Fallout 76'nın betası yayınlandı. Dün yayınlanan beta hakkında açıklama yapmak zorunda kalan Bethesda oyunu iyileştireceklerini söyledi.Beta sürecinde oldukça fazla problem olunca oyuncular bununla ilgili isyan ettiler. Bu isyana karşı açıklama yapmak zorunda hisseden Bethesda bunun bir beta süreci olduğunu ve iyileştireceklerini söyledi. Betada oyunların problemli olması normal ama bu kadar fazla problemle karşılaşmak oldukça garip oldu. Hem de Bethesda gibi bir firmanın oyununda. Oyunun hazır olmaya oldukça uzak olduğunu söyleyebiliriz. Neden betayı ertelemedikleri hakkında ise herhangi bir fikrimiz yok.









Bu problemlerin çözümü ne kadar sürer bilinmez ama 14 Kasım'da çıkış yapacak oyun ya ertelenecektir ya da kötü bir çıkış yapacak. Bethesda şu an için oyunculardan heyecanlanmamalarını ve sadece geri bildirim yapmalarını istesede bu sürede oyunu çalışır hale getirmeleri neredeyse imkansız.



Bakalım oyun 3 haftada ne kadar gelişim gösterecek ya da farklı bir karar verecek mi? Böylesine bir oyunda böyle hatalar bizi oldukça üzüyor ve şaşırtıyor. Fallout serisi çok önemli bir güç Bethesda bunu batırmak istemeyecektir.



