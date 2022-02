Fallout 76 2022 Yol Haritası Belli Oldu

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Fallout 76'yı yeni yılda oldukça uzun güncelleme haritası bekliyor.



Fallout 76 oyununu ilkbaharda "Invaders From Beyond", yazda "Test Yout Metal", sonbaharda "Expeditions: The Pitt" ve kışta ise "Nuka-World On Tour" güncellemelerini alacak. İşte Fallout 76 güncelleme haritası notları:



Fallout 76 2022 İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış Güncellemeleri



İlkbahar



Yeni yamamız, Invaders From Beyond isimli yeni bir mevsimsel etkinlikle hızla yaklaşıyor. Harita çapındaki bu etkinlikte, oyuncular UFO'lar ve uzaylılarla karşılaşacaklar. İşgalcileri yenin ve "araştırmalarını" tamamlamadan önce konuşlandırılmış Brainwave Siphon'larını yok edin. Bu yama ayrıca, günlük ve haftalık görevlerle S.C.O.R.E. kazanabilme, C.A.M.P. binaları için yeni ayarlar, PvP ayarları, VATS'ı devre dışı bırakma ve Legendary Perk'ler dahil olmak üzere Fallout Worlds'e çeşitli iyileştirmeler ve değişiklikler getirecek.



Yaz



Test Your Metal güncellemesi, herkese açık üç yeni etkinlikle gelecek: Test Your Metal, Eviction Notice ve Moonshine Jamboree. Fallout 1st üyeleri özel görevler, arttırılmış S.C.O.R.E kazanma oranı ve özel tablo rütbeleri gibi puan tablosu iyileştirmelerinden faydalanacak.



Sonbahar



Expeditions: The Pitt çıktığında, Fallout 76'yı oynamanın yepyeni bir yoluyla tanışacaksınız. Whitespring'deki yeni bir merkezden ulaşılacak keşif gezisinde oyuncular ilk defa Appalachia'nın ötesine geçecekler. Bu güncellemeyle, oyuncuların yeni ödüller kazanabileceği tekrarlanabilir alan dışı görevler, görev veren ve diyalog ağacına sahip yeni NPC'lerle tanışma imkânı ve ilk defa Fallout 3'deki The Pitt'de görülen düşman Trog'lar da gelecek.



Kış



Çorak topraklardan bir girişimci, savaş öncesinden Nuka-World on Tour turnesini tekrar yollara çıkardı. Turne, Appalachia'nın Ash Heap bölgesini gözüne kestirdi. Oyuncular, bu güncellemeyle Herkese Açık Bölge Boss'u etkinliği de dahil yeni Herkese Açık Etkinliklerle karşılaşacak. Ganimet toplayın, bölgeleri keşfedin ve turne hakkında daha çok bilgi edinmek için yeni NPC'lerle etkileşime geçin.



(Kaynak: esporlab.com)