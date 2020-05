Falk: "LeBron'u Jordan'la bir tutuyorsanız, göz muayenesi yaptırın"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın menajeri David Falk, "The Last Dance" belgeselinin LeBron James'e karşı GOAT (Tüm zamanların en iyisi) tartışmasını sonsuza kadar sona erdirmesi gerektiğini söyledi.



NBA kariyeri boyunca Jordan'ın menajeri olarak çalışan Falk, ESPN'nin, Jordan'ın Bulls'daki son sezonu olan 1997-98 sezonuna odaklanan "The Last Dance" belgeseli üzerine konuştu.



Falk, başka kimsenin eski müşterisinden daha iyi olmadığını ve insanların, Jordan'ın GOAT olduğunu ve bu belgeseli izledikten sonra bunu fark etmeleri gerektiğini belirtti.



"Belgeseli tekrar izleyince farkettim ki, yasal olarak kör değilseniz, oyunu oynadığı ligde uzaktan yakından kendisine yaklaşan başka bir oyuncu olduğunu düşünemezsiniz. Kimse yaklaşamaz. Umarım şahsen bu belgesel, Jordan ve LeBron arasındaki karşılaştırma üzerine konuşmaları sonlandırabilir, ki bence sona ermeyecek. Bunu gözlerinizle görmüyorsanız, belki de doktor muayenehanesi yardımcı olabilir, çünkü bir göz testi yaptırmalısınız."