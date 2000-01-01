Falk: "Jordan bugün oynasa, 50-60 sayı ortalama yakalardı"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın oynadığı günlerde menajerliğini yapmış olan David Falk, Jordan'ın bugünün NBA'inde, maç başına "50-60 sayı" ortalama yakalayacağını söyledi.



Falk, Michael'ın yeni kurallarla ve oyunun şu anda oynanma şekli ile, Jordan'ın rakipleri için tam bir kabus olacağını ve ligdeki her takıma karşı tam dominasyonunu göstereceğini açıkladı.



Tecrübeli menajer, MJ'in bugünün NBA'inde ortalama 50 veya 60 sayı ile oynayacağını iddia etti. Ancak Falk, MJ'in bunu ve daha fazlasını yapabileceğinden de emin:



"Neredeyse sıfır savunma ve hand-check yok, sanırım Jordan bugün oynasa, bugünün kurallarıyla en iyi döneminde olsa, bence her maç ortalama 50 ila 60 sayıyla oynardı. Sahadan %75 isabetle oynardı. Eğer ona hand-check yapmazsan, tamamen durdurulamaz olurdu."



Jordan'ın kariyerinin en yüksek sayı ortalaması, 1987 sezonunda yakaladığı 37.1'lik sayı ortalamasıydı.



