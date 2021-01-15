Falcao'ya transfer sinyali: Portland Timbers

Paylaşılan haberde Merritt Paulson'ın Falcao'yu ABD'de görmeyi hayal eden bir işadamı olduğuna vurgu yapıldı

Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao'ya ABD'den talip olan takım ortaya çıktı. MLS ekibi Portland Timbers, Falcao'nun transferini bitirmek istiyor.Şu anda İspanya'da tedavi olan ve sahalara 1 ay sonra dönmesi beklenen Falcao'yu ikna çabalarını sürdüren Portland Timbers'da Venezuelalı teknik direktör Giovanni Savarese'nin tecrübeli golcüyü özellikle istediği bildirildi.Gazeteci Ricardo Mayorga'nın aktardığı bilgiye göre; Galatasaray, Falcao'nun maaşının tamamını karşılamaları şartıyla Portland Timbers yetkililerine izin verdi. Daha önce yaptığı açıklamalarda kariyerinin bir döneminde MLS'de oynamak istediğini belirten Falcao'nun bu teklife nasıl cevap vereceği merakla beklenmeye başlandı.Şu anda ESPN için çalışan eski ABD'li futbolcu Hércules Gómez, Portland Timbers'ın sahibi Merritt Paulson'a Galatasaray'ın ayrılık için her türlü kolaylığı göstereceği Falcao'nun transfer durumunu sordu. Milyoner işadamı ise ona göz emojisiyle yanıt verdi.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao bize derse ki 'Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum' bakarız. Güney Amerika'dan Araplar'dan teklifler var ama kabul etmiyor. Kendisinin de onayladığı bir teklif olursa, kulübün de şartlarına uyarsa kabul ederiz." sözlerini kullanmıştıGalatasaray kariyerinde 31 maça çıkan 35 yaşındaki Radamel Falcao, 16 gol atıp 3 asistle oynadı