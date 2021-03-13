Falcao'nun yakaladığı gol/dakika istatistiği

Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yendiği maçta gol perdesini açan isim olan Radamen Falcao, yakaladığı istatistikle adından söz ettiriyor.



Kolombiyalı yıldız isim Süper Lig'de 8 gole ulaşarak oynadığı 650 dakikada oynadığı süre boyunca dakika/gol oranı en iyi isim oldu. Son 3 haftada attığı 4 golle takımının ayakta tutan isim olan Falcao 81.25 dakikada bir gol atarak bu alanda önemli ortalama tutturdu.



35 yaşındaki Radamel Falcao oynadığı maçlarda attığı 8 golü Kayserispor, Sivasspor, Erzurumspor, Alanyaspor, Başakşehhir ve Gaziantep FK ağlarına göndermişti.



