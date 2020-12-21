Falcao'nun oynamadığı maçlar, sahada olduğu maçları geçiyor

Radamel Falcao, Türkiye kariyerinde attığı gollerden daha çok sakatlıklarıyla anılıyor.34 yaşındaki golcü, Karagümrük mücadelesini kaçırarak oynadığı (29) maç ile kaçırdığı (29) maç sayısını eşitlemişti.Dün de idmanda takımdan ayrı çalışan Falcao, Göztepe karşısında da forma giymeyecek ve oynamadığı maçların sayısı oynadığı maçların sayısını geçecek.34 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu bu süreçte 16 gol ve 3 asistlik performans yakaladıKulübe yakın kaynaklar, tecrübeli futbolcunun transfer öncesi bir sakatlık sıkıntısı yaşamamak adına kendisini geri plana çektiğini öne sürüyor. Yaz döneminde beri adı MLS kulübü Inter Miami ile anılan Radamel Falcao'nun, 34 yaşında olmasına rağmen oldukça iyi bir teklif aldığı ediliyor. Beckham'ın sahibi olduğu ABD kulübünün bonus ve ekstralar haricinde, Kolombiyalı golcüye senelik 5 milyon Euro önerdiği belirtildi.