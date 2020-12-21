Falcao'nun oynamadığı maçlar, sahada olduğu maçları geçiyor

Galatasaray'la bonuslar hariç yıllığı 5 milyon avrodan üç sene sözleşme imzalayan Falcao, şu ana kadar 160 günü sakat olarak geçirdi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Falcao'nun oynamadığı maçlar, sahada olduğu maçları geçiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2020 11:37
Radamel Falcao, Türkiye kariyerinde attığı gollerden daha çok sakatlıklarıyla anılıyor.

34 yaşındaki golcü, Karagümrük mücadelesini kaçırarak oynadığı (29) maç ile kaçırdığı (29) maç sayısını eşitlemişti.

Dün de idmanda takımdan ayrı çalışan Falcao, Göztepe karşısında da forma giymeyecek ve oynamadığı maçların sayısı oynadığı maçların sayısını geçecek.

34 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu bu süreçte 16 gol ve 3 asistlik performans yakaladı

MUHTEMEL ROTA: AMERİKA

Kulübe yakın kaynaklar, tecrübeli futbolcunun transfer öncesi bir sakatlık sıkıntısı yaşamamak adına kendisini geri plana çektiğini öne sürüyor. Yaz döneminde beri adı MLS kulübü Inter Miami ile anılan Radamel Falcao'nun, 34 yaşında olmasına rağmen oldukça iyi bir teklif aldığı ediliyor. Beckham'ın sahibi olduğu ABD kulübünün bonus ve ekstralar haricinde, Kolombiyalı golcüye senelik 5 milyon Euro önerdiği belirtildi.

 FALCAO'NUN SAKATLIK ANATOMİSİ






Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için