Falcao'nun eşinden 'evinize dönün' mesajına flaş yanıt!

Galatasaray'ın sezon başında uzun uğraşlarla kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği performansı alamadığı Radamel Falcao'ya sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi sürüyor.Bir taraftar, yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron'a sosyal medyadan "Evinize dönün" mesajı gönderdi. Taron ise bu mesaja "Bizim evimiz Galatasaray" diyerek yanıt verdi.Lorelei Taron aynı zamanda "Gelecek sezon burada kalacak mısınız?" sorusuna da; "Tabii ki" yanıtını verdi.