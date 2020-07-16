Falcao'nun eşinden "evinize dönün" mesajına flaş yanıt!

Galatasaray'a büyük beklentilerle gelen Radamel Falcao, beklenen performansın uzağında kalınca sarı-kırmızılı taraftarın da eleştirilerine maruz kalmıştı. Kolombiyalı golcünün eşi Lorelei Taron da bu eleştirilerden nasibini aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Falcao'nun eşinden 'evinize dönün' mesajına flaş yanıt!
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16 Temmuz 2020 09:37
Galatasaray'ın sezon başında uzun uğraşlarla kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği performansı alamadığı Radamel Falcao'ya sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi sürüyor.

Bir taraftar, yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron'a sosyal medyadan "Evinize dönün" mesajı gönderdi. Taron ise bu mesaja "Bizim evimiz Galatasaray" diyerek yanıt verdi.

Lorelei Taron aynı zamanda "Gelecek sezon burada kalacak mısınız?" sorusuna da; "Tabii ki" yanıtını verdi. 

İşte o paylaşımlar;








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