Falcao'nun annesinden duygu dolu mesaj

Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Falcao'nun annesi Juana, "comutricolor.com" sitesine açıklamalarda bulundu. Juana, "Falcao, 2014 Dünya Kupası'ndan önce sakatlanmıştı. Onu her zaman motive etmeye çalıştım ama dizinin halini görünce durumunun ciddiyetini anladım. 2018 Dünya Kupası'nda Polonya'ya attığı golden sonra adeta duygusal bir patlama yaşadı. Çok sıkıntılı yollardan geçmişti" dedi.Juana Zarate, "Falcao, Tanrı'nın Kolombiyalılar'a bir hediyesidir. O, büyük bir yetenekle doğdu. Kolombiya'da onu herkes seviyor ve bu seygiyi kesinlikle hak ediyor. Oğlumla her zaman gurur duydum ve duyacağım. Onun, dünya futbolu ve Kolombiya için yaptıkları ortada. Sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda harika bir aile babası oldu. Falcao duygusal ve sevgi dolu bir evlat... Küçüklüğünden beri böyleydi" diye konuştu.Falcao'nun kız kardeşi Michelle Garcia ise, ABD'de üniversite okuyor. Ünlü bir tenis oyuncusu olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor.Bu arada koronavirüs salgını sonrasında Falcao'nun ülkesi Kolombiya'da yaptığı yardımlar, hükümet tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Dün de 155 aileye gıda desteği sağlandı. Radamel Falcao aynı zamanda kirasının ödeyemeyen 300 ailenin kirasını üstlendi ve bunun yanına 1700 gıda kolisi ekledi. Tecrübeli futbolcu, kanserli çocukların tedavisi için de nakit desteği vermeyi sürdürüyor. Falcao ülkesinde bir kahraman gibi...Öte yandan Kolombiya Milli Takımı'nın oyuncuları, video konferans yöntemiyle buluştu. Karısı 4. çocuklarına hamile olan Falcao'ya tebrikler iletildi. 3 kızı olan futbolcuya, "Doğacak oğlun için şimdiden tebrikler" mesajları gitti.Radamel Falcao'nun menajerlik şirketi, Kolombiyalı futbolcunun Türkiye'de mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.