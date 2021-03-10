Falcao'nun annesi Carmanze: 'Bacaklarım titredi'

Radamel Falcao: "Allah'a şükürler olsun iyi döndüm. Kendimi saha içinde rahat hissettim. Yapmam gereken şey takım arkadaşlarıma yardım etmekti. Şu an tek düşündüğüm bir sonraki maçta takım arkadaşlarıma yardım etmek." https://t.co/gjZOBntlbx pic.twitter.com/IqJOA210yp



— Sporx (@sporx) March 7, 2021

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana sakatlıklardan dolayı forma giyemeyen ve hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao, buna rağmen sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 38 maçta 18 golün altına imza attı.Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta takımı adına iki gol atan Radamel Falcao hakkında açıklamalar yapan Kolombiyalı futbolcunun annesi Carmenza Zarate, "Bu korkunç, hayatta anne olmayı asla bırakamıyorsun. Ne kadar büyük olsa da ve işleri yolunda gitse de, çocuklarınız için Tanrı'ya yalvarmayı bırakamıyoruz" dedi.