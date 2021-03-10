Falcao'nun annesi Carmanze: "Bacaklarım titredi"

Radamel Falcao'nun annesi Carmenza Zarate, Kolombiyalı yıldız hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Falcao'nun annesi Carmanze: 'Bacaklarım titredi'
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10 Mart 2021 12:43
Radamel Falcao
Radamel Falcao
Galatasaray
Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana sakatlıklardan dolayı forma giyemeyen ve hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao, buna rağmen sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 38 maçta 18 golün altına imza attı.

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta takımı adına iki gol atan Radamel Falcao hakkında açıklamalar yapan Kolombiyalı futbolcunun annesi Carmenza Zarate, "Bir anne her zaman annedir. Oğlumun oynadığı her maçta sanki ben doğum yapıyorum. En son Sivas maçında oğlum penaltıyı atmaya giderken bacaklarım titriyordu. Bu korkunç, hayatta anne olmayı asla bırakamıyorsun. Ne kadar büyük olsa da ve işleri yolunda gitse de, çocuklarınız için Tanrı'ya yalvarmayı bırakamıyoruz" dedi.



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