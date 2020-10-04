Falcao'nun 30 bin kilometrelik yolculuğu

Süper Lig'de 4. haftanın ardından futbolda milli ara verilecek. Ülkelerinin milli takımlarına çağrılan futbolcular birer birer bu karşılaşmalar için yollara düşecek.



2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne çıkacak Kolombiya Milli Takımı için açıklanan kadroda, Galatasaraylı Radamel Falcao'ya da yer verildi. Sarı-kırmızılıların tecrübeli forveti, Kasımpaşa mücadelesinin ardından yola çıkacak.



Önce Bogota, ardından Santiago



Falcao, Kolombiya'nın Venezuela ve Şili ile oynayacağı maçlar için Güney Amerika'nın yolunu tutacak. İlk olarak ülkesine gidecek, ancak seyahati bununla sınırlı kalmayacak. Kolombiya'nın Barranquilla kentindeki Venezuela maçının ardından Şili'nin başkenti Santiago'nun yolunu tutacak.



2019 Haziran'dan beri bir ilk



Son olarak geçen sene hazirandaki Şili maçında sahaya çıkan Radamel Falcao, uzun bir aranın ardından yeniden milli forma ile boy göstermenin heyecanı yaşayacak. 34 yaşındaki futbolcu, toplamda yaklaşık 30 bin kilometrelik bir seyahatin ardından İstanbul'a geri dönecek.



Ülkesinin özlemini giderecek



Pandemi koşulları nedeniyle seyahat kısıtlamalarının dünyada mobilizasyonu durma noktasına getirmesinden dolayı, bu yeni gelişme Galatasaraylı futbolcu için başka bir anlam daha ifade edecek. Çok uzun süredir ülkesinden uzak kalan Falcao, sevdikleriyle de yeniden bir araya gelme imkanı bulacak.



FALCAO'NUN 'MİLLİ' ROTASI



İstanbul-Bogota 11 bin km



Bogota-Barranquilla 750 km



Barranquilla-Bogota 750 km



Bogota-Santiago 4300 km



Santiago-İstanbul 13 bin km



