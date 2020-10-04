Falcao'nun 30 bin kilometrelik yolculuğu

Galatasaraylı Radamel Falcao'yu, bu geceki Kasımpaşa maçının ardından uzun bir yolculuk bekliyor. Yıldız golcü, 30 bin kilometrelik bir seyahatin ardından Alanyaspor maçına çıkacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
Falcao'nun 30 bin kilometrelik yolculuğu
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04 Ekim 2020 13:30
Süper Lig'de 4. haftanın ardından futbolda milli ara verilecek. Ülkelerinin milli takımlarına çağrılan futbolcular birer birer bu karşılaşmalar için yollara düşecek.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne çıkacak Kolombiya Milli Takımı için açıklanan kadroda, Galatasaraylı Radamel Falcao'ya da yer verildi. Sarı-kırmızılıların tecrübeli forveti, Kasımpaşa mücadelesinin ardından yola çıkacak.

Önce Bogota, ardından Santiago

Falcao, Kolombiya'nın Venezuela ve Şili ile oynayacağı maçlar için Güney Amerika'nın yolunu tutacak. İlk olarak ülkesine gidecek, ancak seyahati bununla sınırlı kalmayacak. Kolombiya'nın Barranquilla kentindeki Venezuela maçının ardından Şili'nin başkenti Santiago'nun yolunu tutacak.

2019 Haziran'dan beri bir ilk

Son olarak geçen sene hazirandaki Şili maçında sahaya çıkan Radamel Falcao, uzun bir aranın ardından yeniden milli forma ile boy göstermenin heyecanı yaşayacak. 34 yaşındaki futbolcu, toplamda yaklaşık 30 bin kilometrelik bir seyahatin ardından İstanbul'a geri dönecek.

Ülkesinin özlemini giderecek

Pandemi koşulları nedeniyle seyahat kısıtlamalarının dünyada mobilizasyonu durma noktasına getirmesinden dolayı, bu yeni gelişme Galatasaraylı futbolcu için başka bir anlam daha ifade edecek. Çok uzun süredir ülkesinden uzak kalan Falcao, sevdikleriyle de yeniden bir araya gelme imkanı bulacak.

FALCAO'NUN 'MİLLİ' ROTASI

İstanbul-Bogota 11 bin km

Bogota-Barranquilla 750 km

Barranquilla-Bogota 750 km

Bogota-Santiago 4300 km

Santiago-İstanbul 13 bin km



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