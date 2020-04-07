Falcao'dan sınırları zorlayan mekik performansı

Galatasaraylı Radamel Falcao, sosyal medyada Cristiano Ronaldo'nun başlattığı 45 saniyede mekik akımında kendi performansını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Falcao'dan sınırları zorlayan mekik performansı
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07 Nisan 2020 00:39
Cristiano Ronaldo'nun başlattığı 45 saniyede mekik akımına bu kez katılan isim Galatasaraylı Radamel Falcao oldu.

Kolombiyalı futbolcu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 45 saniye süre içerisinde çektiği 106 mekiğin görüntüleriyle evde kalarak çalışmalarını sürdürdüğünü gösterdi.

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo başlattığı mekik akımında 45 saniyede 142 mekik çekerek adeta meydan okumuştu...

Radamel Falcao



Cristiano Ronaldo





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