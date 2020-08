Falcao'dan Cuadrado'ya: 'Galatasaray'a gel'

TARAFTARLAR MESAJ YAĞMURUNA TUTTU

Transferde son günlerde durgunluk yaşayan ve taraftarlarının tepkisine maruz kalan'da devreyegirdi.Kolombiyalı yıldız, Juventus'ta oynayan vatandaşı Juan Cuadrado'ya transfer çağrısı yaptı.İdmandaki bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşan yıldız oyuncuya Cuadrado'dan cevap geldi ve bunun üzerinde de Falcao, "Come Juan" (Gel Juan) şeklinde bir mesaj yolladı.Galatasaray taraftarları bu mesajı kısa süre içinde beğeni yağmuruna tuttu ve ardından Cuadrado'ya "Come to Galatasaray" mesajları yollanmaya başlandı.Juventus ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki Cuadrado, İtalyan ekibinin değişmez isimleri arasında yer alıyor.