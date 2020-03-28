Falcao'dan Cenk Tosun'a canlı yayında sürpriz

Cenk Tosun'un verdiği röportajda canlı yayında Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'dan sürpriz geldi.

Falcao'dan Cenk Tosun'a canlı yayında sürpriz
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28 Mart 2020 09:37
A Milli futbolcu Cenk Tosun, Instagram hesabı '433' ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi. Soruları yanıtlayan Crystal Palace'ın golcüsüne Radamel Falcao'dan sürpriz bir mesaj geldi.

Sakatlığının iyiye gittiğini kaydeden Cenk, "Günden güne daha iyi duruma geliyorum. Zaten tedavim devam ediyor. Kontrolleri aksatmıyoruz. Şu anda böyle bir boşluğun olması aslında benim için iyi oldu. Elbette kimse istemez sakat olmayı. Ama maalesef ben bir sakatlık yaşadım fakat bir anda böyle bir boşluk oluştu" ifadelerini kullandı.

FALCAO'DAN MESAJ

Canlı röportaj sırasında Falcao'dan da 'Geçmiş olsun' mesajı gelince Cenk Tosun; "Çok teşekkürler Falcao" yanıtını verdi.

Karantinada evde ailesiyle vakit geçirdiğini aktaran Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü'ye de övgülerde bulundu.

Tecrübeli forvet, "Karantinadada kalmak için bir arkadaş seçsem Çağlar Söyüncü olurdu. Gerçekten çok eğlenceli bir insan ve iyi bir dost. Sahada belki çok sert bir futbolcu ama saha dışında tam tersi, iyi ve kibar biri" yorumunu yaptı.

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