Falcao'dan Cenk Tosun'a canlı yayında sürpriz

A Milli futbolcu Cenk Tosun, Instagram hesabı '433' ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi. Soruları yanıtlayan Crystal Palace'ın golcüsüne Radamel Falcao'dan sürpriz bir mesaj geldi.Sakatlığının iyiye gittiğini kaydeden Cenk,ifadelerini kullandı.Canlı röportaj sırasında Falcao'dan da 'Geçmiş olsun' mesajı gelince Cenk Tosun; "Çok teşekkürler Falcao" yanıtını verdi.Karantinada evde ailesiyle vakit geçirdiğini aktaran Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü'ye de övgülerde bulundu.Tecrübeli forvet, "Karantinadada kalmak için bir arkadaş seçsem Çağlar Söyüncü olurdu. Gerçekten çok eğlenceli bir insan ve iyi bir dost. Sahada belki çok sert bir futbolcu ama saha dışında tam tersi, iyi ve kibar biri" yorumunu yaptı.