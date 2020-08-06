Falcao ve Muslera'dan Arda Turan mesajı

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sarı-kırmızılılara transfer olan Atletico Madrid'de takım arkadaşı Arda Turan'a sosyal medya hesabından hoş geldin mesajı yayımladı.

, Fotoğraf; AA
Falcao ve Muslera'dan Arda Turan mesajı
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06 Ağustos 2020 01:58
Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile Arda Turan, Galatasaray'da tekrar buluştu. Sarı-kırmızılılar transfer olan Arda, Falcao ile İspanya'nın Atletico Madrid ekibinde beraber başarılı bir dönem geçirmiş, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası'nı kazanmıştı.

Falcao, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Arda paylaşımını alıntılayarak, başarılı futbolcuya 'Hoş geldin' notunu ekledi.

Falcao dışında Fernando Muslera da Arda Turan'a 'hoş geldin' dedi.






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