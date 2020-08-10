Falcao, tatil dönüşü 'Kaplan' kesildi

Geçen hafta eşi ve çocukları ile Bodrum'da tatil yapan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, İstanbul'a döner dönmez bireysel çalışmalarına başladı.



Göktürk'teki villasında bir odayı spor salonuna çeviren tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarından 4 gün önce sezonu açtı ve antrenman yaptı. Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan El Tigre lakaplı futbolcu, yeni sezona hazır bir şekilde gireceğinin mesajını verdi.



Geçtiğimiz sezon yaşadığı 4 ayrı sakatlık nedeniyle tam 23 maçı kaçıran golcü futbolcu, beklentileri karşılayamamış ve çok eleştirilmişti.



Eşi ve üç kızıyla birlikte Bodrum'da tatil yapan Radamel Falcao, İstanbul'a dönüşünde çalışmalara hızlı başladı. 5 milyon Euro garanti ücret alan ve pandemi nedeniyle yüzde 15 indirime giden Kolombiyalı futbolcudan sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesinde kalan 2 yıl için yüzde 15 ek indirim talep edecek.



FEDAKARLIĞA HAZIR



Eşi eylülde doğum yapacak olan ve kariyerini Galatasaray'da sürdürmek isteyen Falcao'nun ise bu teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Yaşadığı sakatlıklar ve beklenen katkıyı sağlayamaması nedeniyle üzgün olan Falcao'nun kalmak istediği ve yönetim ile yapacağı görüşmede fedakarlığa imza atmaya hazırlandığı öğrenildi



ARDA'NIN DÖNMESİNDEN MEMNUN



Atletico Madrid'de beraber forma giydiği ve transferinde de olumlu katkısı bulunan Arda Turan'ın da Galatasaray'a geri dönmesinden de Radamel Falcao'nun çok mutlu olduğu öğrenildi. İspanyol ekibinde Arda ile birçok başarıya imza atan Falcao'nun eski takım arkadaşıyla tekrar bir arada oynamanın performansına pozitif katkı yapacağı görüşünde olduğu öğrenildi.



Kolombiyalı oyuncunun durumu, sözleşme şartları ile alakalı menajer Ahmet Bulut, bu hafta sarı kırmızılı yönetimle bir araya gelecek ve Falcao'nun geleceği de şekillenecek



