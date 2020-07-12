Falcao, Süper Lig'in yarısını kaçırdı! 1 golün maliyeti 454 bin euro

Bugüne kadar 16 lig maçına çıkan Kolombiyalı golcü Falcao, Başkent'e götürülmedi ve 16. lig karşılaşmasında da yer alamayacak. 3 yıllık sözleşme imzalanan futbolcu, 5 milyon euro garanti para kazanırken, bonuslarıyla birlikte yıllık maliyeti 7-8 milyon euroyu aşıyor



Büyük ümitlerle Galatasaray'a geldi, dünya kadar para verildi. On binler karşılamaya gitti ancak Radamel Falcao, Cim-Bom'a fayda etmedi. Adeta ortalarda görünmeyen Kolombiyalı golcüye "Cam adam" lakabı takıldı.



Sakatlığı bir türlü geçmeyen futbolcu, dünkü Ankaragücü maçının kadrosunda da yer almadı. Başkent'e götürülmeyen tecrübeli futbolcu, bu sezon 41 resmi 19'unu kaçırdı. Süper Lig'de 16 maça çıkabilen Falcao, Ankaragücü maçıyla beraber 16 karşılaşmayı kaçırmış olacak.



3 YILLIK MALİYETİ ÇOK YÜKSEK



Galatasaray'da 3 yıllık bir sözleşmeye imza atan ve bu süre zarfında bonuslarla beraber 22-23 milyon euro maliyeti söz konusu olan 34 yaşındaki futbolcu ilk olarak aşil tendon problemi yaşadı.



Şampiyonlar Ligi'nde bu nedenle 3 maçta forma giyemeyen Falcao, Türkiye Kupası'ndaki Tuzla karşılaşmasında da yine bu problemi yüzünden oynamamıştı. Bu sakatlığında ligin ilk yarısındaki Gençlerbirliği, Sivas, Beşiktaş, Rize, Gaziantep, Başakşehir ve Trabzon maçlarını kaçıran ünlü futbolcu, aşil tendon probleminden sonra baldır çekmesi sıkıntısı yaşadı. Bundan dolayı da Kayseri ve Kasımpaşa karşılaşmalarında yer alamadı.



Son olarak Gaziantep maçında adele çekmesi sorunu yaşayan Falcao; Başakşehir, Trabzon, Alanya maçlarından sonra Ankaragücü maçında da forma giyemeyecek.



GALATASARAY'DA NE YAPTI?



Galatasaray'da son dönemin tartışılan ismi Radamel Falcao, Ankaragücü maçının kadrosunda yer almazken, sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada Kolombiyalı oyuncuya sert eleştirilerde bulundu. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 lig, 3 Avrupa ve 3 Türkiye Kupası mücadelesinde toplam 1484 dakika oynayan ve maç başı 67 dakika sahada kalan Falcao, bu mücadelelerde rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Ligde 10 gol atan ve Türkiye Kupası'nda da 1 kez gol sevinci yaşayan Falcao, ligde 1 de asist yaptı.



NE KADAR KAZANIYOR?



Galatasaray'a sezon başında transfer olan ve sarı-kırmızılı ekibe 3 yıllık imza atan Falcao, vergiler hariç Galatasaray'dan yıllık net 5 milyon Euro alıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve sık sık sakatlanarak birçok maçta forma giyemeyen futbolcu, toplamda rakip filelere 11 gol atarken, sarı-kırmızılı ekibe 1 golün maliyeti 454 bin Euro oldu. Geride kalan 2 sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray'da 2017-2018 sezonunda Bafetimbi Gomis 40 resmi maçta 32 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon Diagne'yi devre arasında kadrosuna katan Galatasaray'da bu futbolcu 15 resmi maçta forma giyip 11 gol atıp 2 asist yapmıştı.









