Falcao: 'Sivas'ta Falcao'yu izleyeceksiniz!'

Erzurumspor maçında 1 gol 1 asistlik performansıyla Galatasaray'a galibiyeti getiren Radamel Falcao, çift sarı karttan kırmızı görmüştü.



Ankaragücü karşılaşmasında yokluğu fazlasıyla hissedilen Kolombiyalı yıldız zorlu Sivas deplasmanında ilk 11'deki yerini alacak. Bu duruma en çok sevinen isim teknik direktör Fatih Terim oldu. Mbaye Diagne'den bir türlü istediği verimi alamayan tecrübeli hoca, Ankaragücü maçının 56. dakikasında kenara aldığı öğrencisinden tepki görmüştü.



DIAGNE SİVAS'A GÖTÜRÜLMEYECEK



Fatih Terim'in bu hareketlerin ardından Senegalli yıldızın üzerini çizdiği Sivas'a götürmeme kararı aldığı öğrenildi.



FALCAO: "GERÇEK FALCAO'YU İZLETTİRECEĞİM"



Falcao, sahalara dönmek için elinden geleni yapacağını söyledi.



Kolombiyalı yıldız, "Sezona iyi bir başlangıç yaptım. Erzurum'da yaşadığım şanssızlığın ardından bir hafta formamdan uzak kaldım. Benden beklentileri biliyorum. Her zaman hazır olmak için çok çalışıyorum. Bundan sonraki süreçte gerçek Falcao'yu izlettirmeye devam edeceğim." dedi.



