Falcao, Samatta ve Cisse'yi geride bıraktı

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'a konuk olan Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun 44'üncü dakikada attığı gol ile 1-0 önde kapattı. Bu sezon sakatlıklardan dolayı fazla forma şansı bulamayan Falcao, 27. haftada oynanan Erzurumspor maçıyla formasına kavuşmuştu.



Sarı-kırmızılıların Ankaragücü'ne 2-1 kaybettiği maçta 45 dakika sahada kalan Falcao, gol katkısı yapamazken geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında 2 golle takımının gol yükünü taşıyan isim olmuştu.



ÜST ÜSTE 2 MAÇTA 3 GOL



Kayserispor deplasmanına sürpriz bir kadroyla çıkan Fatih Terim, Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ve Falcao'yu aynı anda sahaya sürdü. Maça etkili başlayan Galatasaray, ilk dakikalarda Falcao ile pozisyonlara girmeyi başardı.



İlk yarının son dakikalarından sol kanattan Saracchi'nin ortasını şık bir gol vuruşu ile tamamlayan Falcao, ilk 11'de başladığı son 2 maçta 3 gol atmış oldu.



SAMATTA VE CISSE'Yİ GERİDE BIRAKTI



Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı golcüleri Samatta ve Cisse'nin gol sayılarını geride bırakan Falcao, Galatasaray'da da Diagne'nin ardından 8 golle en golcü oyuncu konumunda.



Samatta'nın Fenerbahçe formasıyla 5 golü bulunurken, Cisse'nin 4 golü bulunuyor.



