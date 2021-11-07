Radamel Falcao, Real Madrid maçında 12 dakika forma giyebildi.🧐



🔄⏰69' Oyuna girdi!

⚽️⏰77' Maçta golünü attı!

🚑⏰81' Sakatlandı ve çıktı! pic.twitter.com/6dPbE4sz1m



— Sporx (@sporx) November 6, 2021

'nın 13. haftasındailekarşı karşıya geldi.'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı. Real'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kroos ve 38. dakikada Karim Benzema kaydetti.Konuk ekip'nun tek golü ise 76. dakikada'dan geldi. Kolombiyalı yıldız, 69. dakikada dahil olduğu maçta, 76. dakikada fileleri buldu, 81. dakikada ise sakatlanarak kenara geldi.Öte yandan tecrübeli futbolcu bu sezon ligde 8. maçında 5. golüne imza attı.Bu sonucuna ardından Real Madrid puanını 27'ye çıkardı ve liderliğe yükseldi. Rayo Vallecano ise 20 puanda kaldı.Ligde bir sonraki hafta Real Madrid Granada ile deplasmanda karşılaşacak. Rayo Vallecano ise Mallorca ile kozlarını paylaşacak.