Falcao: "Performansım 3'e katlanacak!"

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao 2. yarı her şeyin farklı olacağını dile getirdi.

Kaynak: Takvim
Falcao: 'Performansım 3'e katlanacak!'
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01 Ocak 2020 11:03
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao 2. yarı her şeyin farklı olacağını söyledi.

İlk yarı sakatlığı nedeniyle bekleneni veremediğini söyleyen Falcao, "2. devre sakatlık yaşamadığım takdirde performansımı 3'e katlayacağıma inanıyorum. Eski gücüme ulaşacağım" dedi.

TERİM, ÖZEL PROGRAM VERDİ

Sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Falcao'ya Terim'in özel bir program verdiği öğrenildi.

Kolombiyalı futbolcunun 2. yarıya daha güçlü girmesini isteyen Terim'in kendisiyle özel olarak görüştüğü ortaya çıktı.

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