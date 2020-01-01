Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao 2. yarı her şeyin farklı olacağını söyledi.
İlk yarı sakatlığı nedeniyle bekleneni veremediğini söyleyen Falcao, "2. devre sakatlık yaşamadığım takdirde performansımı 3'e katlayacağıma inanıyorum. Eski gücüme ulaşacağım" dedi.
TERİM, ÖZEL PROGRAM VERDİ
Sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Falcao'ya Terim'in özel bir program verdiği öğrenildi.
Kolombiyalı futbolcunun 2. yarıya daha güçlü girmesini isteyen Terim'in kendisiyle özel olarak görüştüğü ortaya çıktı.
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İlk yarı sakatlığı nedeniyle bekleneni veremediğini söyleyen Falcao, "2. devre sakatlık yaşamadığım takdirde performansımı 3'e katlayacağıma inanıyorum. Eski gücüme ulaşacağım" dedi.
TERİM, ÖZEL PROGRAM VERDİ
Sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Falcao'ya Terim'in özel bir program verdiği öğrenildi.
Kolombiyalı futbolcunun 2. yarıya daha güçlü girmesini isteyen Terim'in kendisiyle özel olarak görüştüğü ortaya çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın