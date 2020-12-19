Falcao oynadığı maç sayısını yakaladı

Galatasaray forması ile 1.5 sezonda 29 maça çıkan Radamel Falcao, sakatlığı yüzünden kaçırdığı maçların sayısı da dün itibarıyla 29'a ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Falcao oynadığı maç sayısını yakaladı
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19 Aralık 2020 11:42
Sakatlığını tam olarak atlatamayan Galatasaraylı Radamel Falcao, Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.

Sarı-Kırmızılı forma ile 1.5 sezonda 29 maça çıkan Kolombiyalı golcünün, sakatlığı yüzünden kaçırdığı maçların sayısı da dün itibarıyla 29'a ulaştı.

Son olarak 24 Ekim'deki BB Erzurumspor karşısında oynayan ve 55 gündür sahalardan uzak olan Radamel Falcao, G.Saray'da artık yedek santrfor konumuna düştü.





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