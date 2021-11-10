Falcao'nun tek rakibi sakatlıklar

Antrenmanlarda çok sıkı çalışan deneyimli golcü, maçlara zinde çıkmak için dinlenmesine de çok önem vermeye başladı. Rayo Vallecano'nun maçlarından önceki geceleri yıldız ismin evde değil, otelde geçirdiği ortaya çıktı.Maç öncesi akşamlarda evden ayrılan Falcao'nun, hem eşi ve çocuklarından uzaklaştığı hem de herşeyi bir kenara bırakarak tamamen maça konsantre olmak ve daha dinlendirici bir uyku uyumak adına geceyi yalnız şekilde otelde geçirdiği belirtildi.Performansını artırmak için giriştiği bu çabanın karşılığını, forma giydiği sekiz maçlık seride fazlasıyla alan ve yıldızlaşan Falcao'yu rakip savunmacılar değil; ancak sakatlık durdurabildi. Futbolcu, Galatasaray'da oynadığı dönemde de karşılaştığı problemle bir kez daha karşı karşıya kaldı ve kasındaki yırtık nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıkladı.Maçlardan önce Radamel Falcao'nun özel bir çalışma yaptığı da aktarıldı. Yıldız futbolcunun, otelde tek başına kalırken karşılaşacakları takımların kalecileri ve defans oyuncuları için çalıştığı bildirildi. Kolombiyalı forvetin Vallecano teknik ekibinden, izlemek için rakip savunma oyuncuları ile kalecilerin videolarını istediği belirtildi.