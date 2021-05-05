Falcao'nun hayatı dizi oluyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun hayatının dizi olacağı yazıldı

Haber; Akşam
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Falcao'nun hayatı dizi oluyor
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05 Mayıs 2021 11:27
Radamel Falcao
Radamel Falcao
Galatasaray
Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor.

Kolombiya basını, Falcao'nun televizyon dizisinin çekilmesi için plan yapıldığını, oyuncunun da buna istekli olduğunu yazdı.

Falcao sırasıyla River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea tekrar Monaco ve Galatasaray'da forma giydi.



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