Galatasaray'da teknik heyetin ve yönetimin kadroda düşünmediği Radamel Falcao, henüz ayrılmak için somut bir adımda bulunmadı. Birkaç takımla görüşen ancak istediği sonucu alamayan Falcao'nun ayrılıkla ilgili yönetime olumlu bir yanıtı gelmedi ama eşi Lorelei Taron, sürpriz bir paylaşım yaptı.Kolombiyalı golcü Falcao'nun eşi Lorelei Taron instagram'dan yaptığı paylaşımda "" ifadelerini kullandı.Bu paylaşımı bazı taraftarlar, Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılacağı şeklinde yorumladı. Bazı taraftarlar ise paylaşımın transferle alakası olmadığını savundu.