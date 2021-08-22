Falcao'nun eşinden konuşulan paylaşım

Galatasaray'da yüksek maaşı ve sakatlık sorunu nedeniyle istenmeyen Radamel Falcao henüz ayrılığa resmi olarak olumlu yanıt vermezken, eşinden flaş bir paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Falcao'nun eşinden konuşulan paylaşım
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22 Ağustos 2021 13:05
Galatasaray'da teknik heyetin ve yönetimin kadroda düşünmediği Radamel Falcao, henüz ayrılmak için somut bir adımda bulunmadı. Birkaç takımla görüşen ancak istediği sonucu alamayan Falcao'nun ayrılıkla ilgili yönetime olumlu bir yanıtı gelmedi ama eşi Lorelei Taron, sürpriz bir paylaşım yaptı.

Kolombiyalı golcü Falcao'nun eşi Lorelei Taron instagram'dan yaptığı paylaşımda "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar beraberiz Falcao" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımı bazı taraftarlar, Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılacağı şeklinde yorumladı. Bazı taraftarlar ise paylaşımın transferle alakası olmadığını savundu.






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