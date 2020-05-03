Falcao, mangal başında şov yaptı

Galatasaray Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada hünerlerini bu kez mangal başında gösterdi.

Haber; Sabah, Fotoï¿½raf; Instagram
Falcao, mangal başında şov yaptı
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03 Mayıs 2020 10:29
Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyememişti. Daha sonra sahalara iyi bir dönüş yapan Kolombiyalı golcü, attığı gollerle takımını şampiyonluk potasına sokmayı başardı.

Oynadığı futbolla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen 34 yaşındaki futbolcu, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada hünerlerini mutfakta sergilemeye başladı.

BARBEKÜNÜN BAŞINA GEÇTİ

Karantina süresi boyunca eşi Lorelei Taron'a yardım eden yıldız oyuncu, bu kez mutfak önlüğünü giyerek barbekünün başına geçti.





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