Falcao'lu Vallecano istatistikleri altüst etti!

Rayo Vallecano, fırtına gibi esmeye devam ediyor. Vallecano, La Liga'da Avrupa'daki takımları geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. Takım ligde 30 puanla 4. sırada bulunuyor.



İspanyol ekibi ligde evinde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Vallecano, 9 maçta 19 gol atarken kalesinde yalnızca 3 gol görerek bu alanda İspanya ve diğer Avrupa takımlarını gerisinde bıraktı.



FALCAO'NUN KATKISI



Radamel Falcao ise tecrübesi ve performans olarak katkısı ile Rayo Vallecano'nun başarısında büyük önem taşıyor. Ligde 4. sırada bulunan takım bu başarılı grafiği sürdürmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.



10 MAÇTA 5 GOL!



Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan bedelsiz olarak İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, 10 maçta 5 gollük performansla takımına önemli katkıda bulundu.





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