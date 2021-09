Falcao, La Liga'ya golle döndü

"BU FIRSAT İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Radamel Falcao: "Rayo Vallecano bana bu fırsatı verdiği için mutluyum. Teknik heyete ve taraftarlara minnettarım. Bu maçta gol atmayı hayal etmiştim ve gerçek oldu. Takım arkadaşlarım beni çok cesaretlendirdi ve rahat hissettirdi."

35-year-old Radamel Falcao scores on his debut for Rayo Vallecano!



El Tigre is back 🐯 pic.twitter.com/4Rkf3qJDut



— ESPN FC (@ESPNFC) September 18, 2021