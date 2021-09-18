Falcao, La Liga'ya golle döndü

"BU FIRSAT İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Radamel Falcao: "Rayo Vallecano bana bu fırsatı verdiği için mutluyum. Teknik heyete ve taraftarlara minnettarım. Bu maçta gol atmayı hayal etmiştim ve gerçek oldu. Takım arkadaşlarım beni çok cesaretlendirdi ve rahat hissettirdi."

35-year-old Radamel Falcao scores on his debut for Rayo Vallecano!



El Tigre is back 🐯 pic.twitter.com/4Rkf3qJDut



— ESPN FC (@ESPNFC) September 18, 2021

İspanya La Liga'da 5. hafta mücadelesinde Rayo Vallecano ile Getade kozlarını paylaştı. Estadio de Vallecas'da oynanan karşılaşmada Radamel Falcao'da gol attı.Getafe'yi sahasında 3-0 mağlup eden Getafe'de 9. dakikada Oscar Trejo, 78'de Pathe Cis ile 81'de Falcao ağları sarstı. Yeni takımının formasını ilk kez giyen Kolombiyalı oyuncu, 71. dakikada oyuna girerken, 10 dakika sonra fileleri havalandırma başarısı gösterdi.La Liga'ya geri dönen Radamel Falcao'nun Vallecano kariyeri de gösterişli bir şekilde başlamış oldu.Mücadelede 90 dakika forma giyen Enes Ünal ise, Getafe'nin 86. dakikada kazandığı penaltıda fileleri havalandıramadı.Alınan bu sonucun ardından Rayo Vallecano puanını 7 yaparken, Getafe puansız son sırada kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Rayo Vallecano, Athletic Bilbao deplasmanına çıkacak. Getafe sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek.