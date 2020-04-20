Falcao koronavirüs salgını bitmesi için dua istedi

Galatasaraylı Radamel Falcao yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınının bitmesi için takipçilerine dua etme çağrısında bulundu.

Falcao koronavirüs salgını bitmesi için dua istedi
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20 Nisan 2020 00:16
Galatasaraylı Radamel Falcao koronavirüs sebebiyle yaşanan krizin bitmesi için kişisel Instagram hesabından dua çağrısı yaptı.

Kolombiyalı yıldız yaptığı paylaşımda ülkesi adına koronavirüs felaketinin bitmesi için saat ve gün vererek dua çağrısı yaptı. Falcao paylaşımında "Sizleri davet ediyorum. Bu Cumartesi öğleden sonra 6'da ülkemiz için duada birleşiyoruz. Tanrı'dan bu günlerimizden çıkmak için tek bir ses olabilir miyiz" sözlerini kullandı.

Koronavirüs sebebiyle Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 27 Nisan'a kadar sürecek karantina günleri devam ederken 3439 enfekte olan kişi, 634 iyileşme ve 153 vefat eden insan sayısı olduğu biliniyor.

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