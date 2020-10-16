Falcao, Kolombiya'dan çok mutlu dönüyor!

Falcao, Kolombiya Milli Takım formasını 34 yaşında da giyebilmenin ve gol atabilmenin kendisi için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Haber; Akşam
Falcao, Kolombiya'dan çok mutlu dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2020 12:47
Galatasaray'ın süper starı Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı takımda gösterdiği performansın ardından Kolombiya Milli Takımı'na yeniden forma giymeye başladı.

Ülkesinin 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Venezuela ve Şili ile oynadığı maçlarda süre alan El-Tigre, Şili karşısında son dakikada attığı golle takımına beraberlik kazandırdı.

Bu golden sonra ülkesinde gündem olan Falcao, dün yine Kolombiya basınına birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

"alkhaleejtoday.co"ya konuşan golcü oyuncu, "Benim için bu yaşta bu ülkenin milli takım formasını giymek büyük bir gurur kaynağı... Çok sevdiğim ve hayatım boyunca giymek istediğim bu formayı formda olduğum sürece giyerek ülkeme katkıda bulunmaya devam etmeliyim" dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için