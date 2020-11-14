Falcao: "Kısa süre içinde dönüyorum!"

Radamel Falcao, ülkesinin basınına konuştu. Sakatlığı nedeniyle hem Galatasaray'da hem de milli takımda maçlar kaçıran yıldız futbolcu, kısa süre içerisinde sahalara döneceğini duyurdu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Falcao: 'Kısa süre içinde dönüyorum!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2020 12:32
Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve Sivasspor maçının ardından milli maçları da kaçıran Radamel Falcao, Kolombiya basınına konuştu.

Falcao, yaptığı konuşmada rehabilitasyon sürecinin iyi işlediğini ve tedavinin doğru yolda ilerlediğini dile getirdi.

"KISA SÜRE İÇİNDE DÖNÜYORUM"

Kolombiyalı golcü açıklamasında, "Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Rehabilitasyon süreci çok iyi geçti. Spor salonunda çalışıyorum ve kısa süre içinde döneceğim. Bütün çalışmalarım olumlu geçti." dedi.

KAYSERİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Öte yandan haberin detaylarında 23 Kasım Pazartesi günü Galatasaray'ın oynayacağı Kayserispor karşılaşmasında Falcao'nun sahada olmasının beklendiği kaydedildi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için