Falcao kendini riske etmedi

Sivasspor maçını çok önemli gören Fatih Terim, sağlık heyetinin riske etmeyi düşünmediği Marcao ve Saracchi'yi de Sivas'a götürdü.



Belhanda ise Sivas yolculuğu öncesi Terim'e oynamak istediğini söyledi. Faslı 10 numara ilk 11'de olacak.



Tüm takımın fedakârlık yaptığı dönemde Falcao yine temkinli. Adalesinde orta düzeyde zorlanma olan Kolombiyalı golcü Sivas'a gitmedi.



