Falcao kendini riske etmedi

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Sivas maçı öncesinde temkinli davrandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Falcao kendini riske etmedi
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08 Kasım 2020 11:00
Sivasspor maçını çok önemli gören Fatih Terim, sağlık heyetinin riske etmeyi düşünmediği Marcao ve Saracchi'yi de Sivas'a götürdü.

Belhanda ise Sivas yolculuğu öncesi Terim'e oynamak istediğini söyledi. Faslı 10 numara ilk 11'de olacak.

Tüm takımın fedakârlık yaptığı dönemde Falcao yine temkinli. Adalesinde orta düzeyde zorlanma olan Kolombiyalı golcü Sivas'a gitmedi.



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