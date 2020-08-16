Falcao için sürpriz Ocak ayı iddiası

Galatasaraylı Radamel Falcao'nun MLS ekiplerinden Inter Miami'ye Ocak ayında imza atma ihtimali olduğu konuşuluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Falcao için sürpriz Ocak ayı iddiası
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16 Ağustos 2020 01:31
Galatasaray'da geçen sezon beklentileri karşılayamayan Radamel Falcao'nun Ocak ayında MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağı iddia edildi.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Radamel Falcao'nun sezona Galatasaray'da başlayacağı belirtilirken Amerika Ligi MLS'te sezon başına denk gelen Ocak ayında Kolombiyalı yıldızın MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olacağı iddia edildi. Falcao'nun planının sezona Galatasaray'da başlayıp form tuttuktan sonra Ocak ayında Inter Miami'ye imza atacağı ifade ediliyor.

Inter Miamili bir grup Kolombiyalı taraftar ise kulüpten bağımsız olarak bir süre önce 9 numaralı Falcao formaları yaptırarak bu transferi ne kadar istediklerini göstermişti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise Falcao'nun maaşında indirime gitmeyi kabul ettiğini ve 34 yaşındaki golcünün önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giyeceğini açıklamıştı.



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