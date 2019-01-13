Falcao için İtalya iddiası! AC Milan istiyor

Bir dönem Galatasaray'ın da gündemini meşgul eden Falcao için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
AS Monaco'nun yüksek yıllık maaşı nedeniyle elinden çıkarmak istediği Radamel Falcao, AC Milan'ın yolunu tutabilir.
İtalyan basınına göre, Gattuso'nun ayrılacağını açıkladığı Gonzalo Higuain'in yerine AC Milan'ın transfer etmek istediği ismin Falcao oldu.
Milan'ın, Higuain'den gelecek transfer parasıyla Kolombiyalı golcü oyuncu için Monaco2ya resmi teklifte bulunması bekleniyor.
2020'ye kadar Monaco ile sözleşmesi devam eden Falcao bu sezon 21 resmi maçta 7 gole imza attı.
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AS Monaco'nun yüksek yıllık maaşı nedeniyle elinden çıkarmak istediği Radamel Falcao, AC Milan'ın yolunu tutabilir.
İtalyan basınına göre, Gattuso'nun ayrılacağını açıkladığı Gonzalo Higuain'in yerine AC Milan'ın transfer etmek istediği ismin Falcao oldu.
Milan'ın, Higuain'den gelecek transfer parasıyla Kolombiyalı golcü oyuncu için Monaco2ya resmi teklifte bulunması bekleniyor.
2020'ye kadar Monaco ile sözleşmesi devam eden Falcao bu sezon 21 resmi maçta 7 gole imza attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın