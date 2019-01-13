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Falcao için İtalya iddiası! AC Milan istiyor

AC Milan, Gonzalo Higuain'den gelecek transfer parasıyla Falcao için Monaco'nun kapısını çalacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Falcao için İtalya iddiası! AC Milan istiyor
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13 Ocak 2019 05:05
Bir dönem Galatasaray'ın da gündemini meşgul eden Falcao için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

AS Monaco'nun yüksek yıllık maaşı nedeniyle elinden çıkarmak istediği Radamel Falcao, AC Milan'ın yolunu tutabilir.

İtalyan basınına göre, Gattuso'nun ayrılacağını açıkladığı Gonzalo Higuain'in yerine AC Milan'ın transfer etmek istediği ismin Falcao oldu.

Milan'ın, Higuain'den gelecek transfer parasıyla Kolombiyalı golcü oyuncu için Monaco2ya resmi teklifte bulunması bekleniyor.

2020'ye kadar Monaco ile sözleşmesi devam eden Falcao bu sezon 21 resmi maçta 7 gole imza attı.



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