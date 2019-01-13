Falcao için İtalya iddiası! AC Milan istiyor

Bir dönem'ın da gündemini meşgul edeniçin sürpriz bir iddia ortaya atıldı.'nun yüksek yıllık maaşı nedeniyle elinden çıkarmak istediği, AC Milan'ın yolunu tutabilir.İtalyan basınına göre, Gattuso'nun ayrılacağını açıkladığı Gonzalo Higuain'in yerine AC Milan'ın transfer etmek istediği ismin Falcao oldu.Milan'ın, Higuain'den gelecek transfer parasıyla Kolombiyalı golcü oyuncu için Monaco2ya resmi teklifte bulunması bekleniyor.2020'ye kadar Monaco ile sözleşmesi devam eden Falcao bu sezon 21 resmi maçta 7 gole imza attı.