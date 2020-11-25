Falcao: 'Her şey için teşekkürler Maradona'

Galatasaray'ın Kolombiyalı forvet oyuncusu Falcao, 60 yaşında hayatını kaybeden efsane Maradona için mesaj yayımladı.



Kolombiyalı Falcao açıklamasında; "Çok küçük yaşlardan beri hep idolüm oldun. Bir gün senin gibi profesyonel bir futbolcu videolarınızı izleyerek saatler geçirdiğimi hatırlıyorum. Seninle tanıştığımda güzel yüreğinin farkına vardım. Her şey için teşekkürler. Seni özleyeceğiz." açıklamasında bulundu.



ARJANTİN'DE YAS VAR



Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bizi dünyadaki en yüksek seviyeye çıkardın. Bizi fazlasıyla mutlu ettin. En iyisi sendin. Başarıların için teşekkürler Diego, seni ömür boyu özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Fernandez'in, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan edeceği ve Cuma gününe kadar olan programlarını iptal ettiği belirtildi.



Eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri de Twitter mesajında, "Dünyadaki bütün taraftarlar, özellikle de Arjantinliler için çok üzücü bir gün. Diego'nun bize yaşattığı muhteşem mutluluklar silinmeyecek." ifadesini kullandı.



