Falcao golünü paylaştı, Mbappe yorumladı!

Galatasaraylı yıldız Radamel Falcao, twitter'dan Monaco günlerinde attığı golün paylaşımını yaptı. PSG'li futbolcu Mbappe'de Falcao'nun bu göderisinin altına yorumda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Falcao golünü paylaştı, Mbappe yorumladı!
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06 Nisan 2020 06:40
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, twitter hesabından Monaco günlerinde attığı bir golü paylaştı.

Falcao, Monaco forması giydiği dönemden Dijon'a karşı oynadıkları maçta frikikten attığı golü, "Ne maçtı ama" notuyla tweetledi.

Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de eski takım arkadaşı Falcao'nun bu tweetinin altına, "Yetenekli" yorumunu yaptı.



Falcao da bu tweeti alıntılayarak, "Asıl yetenekli olan sensin" şeklinde paylaştı.



Bu ikilinin diyaloğu kısa süre içerisinde twitter'da binlerce kişi tarafından beğenildi.

İki futbolcu, 2016/17 sezonunda Monaco'da birlikte forma giymişlerdi.

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