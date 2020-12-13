Falcao gerçeği; "Ağrı hissetmeden oynamak istiyorum"

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle ligde son 4 karşılaşmayı kaçıran Falcao'nun, saha çalışmalarına başlasa da kendi riske atmak istemediği için takıma dönüş süreci uzadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Falcao gerçeği; 'Ağrı hissetmeden oynamak istiyorum'
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13 Aralık 2020 10:40
Galatasaray'a geldiği günden beri 26 maçta sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Radamel Falcao, 40 günlük tedavinin ardından saha çalışmalarına başladı. "Ağrı hissetmeden oynamak istiyorum" diyen Falcao, risk almıyor ve bu yüzden takıma dönüş süreci uzadı.

Fatih Terim de oyun planlarını Kolombiyalı golcüyle göre yapmıyor. Son 3 maçta 5 gol atan Diagne artık G.Saray'ın birinci forveti. Falcao oynayacak seviyeye gelse bile ilk 11'e giremeyecek ve kulübede bekleyecek. Yönetim ise oyuncunun 5 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak için ocak ayında bonservis talep etmeden ABD'ye göndermeye hazır. Falcao'ya Inter Miami'nin teklif yapması bekleniyor.





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