Falcao Gedson'u takipten çıkardı

Radamel Falcao, Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a transfer olmasının ardından takipten çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Falcao Gedson'u takipten çıkardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2022 02:22
Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşı Gedson Fernandes'i sosyal medya hesaplarını takipten çıkararak sürpriz bir hamle yaptı.

Kolombiyalı yıldız Gedson Fernandes'in Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Instagram'da takipten çıkması dikkatli gözlerden kaçamadı.

Gedson Fernandes de Beşiktaş'a transfer olup Çaykur Rizespor'la anlaşınca Galatasaray paylaşımlarını silmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.