Falcao Gedson'u takipten çıkardı

Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşı Gedson Fernandes'i sosyal medya hesaplarını takipten çıkararak sürpriz bir hamle yaptı.
Kolombiyalı yıldız Gedson Fernandes'in Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Instagram'da takipten çıkması dikkatli gözlerden kaçamadı.
Gedson Fernandes de Beşiktaş'a transfer olup Çaykur Rizespor'la anlaşınca Galatasaray paylaşımlarını silmişti.
Kolombiyalı yıldız Gedson Fernandes'in Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Instagram'da takipten çıkması dikkatli gözlerden kaçamadı.
Gedson Fernandes de Beşiktaş'a transfer olup Çaykur Rizespor'la anlaşınca Galatasaray paylaşımlarını silmişti.