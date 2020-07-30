Falcao değil, Luis Suarez'i istediler!

Galatasaray'dan Falcao'yu gündemine aldığı kaydedilen Inter Miami'nin ilk hedefinin Luis Suarez olduğu kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Falcao değil, Luis Suarez'i istediler!
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30 Temmuz 2020 23:17
Galatasaray'da sakatlıklarla geçen bir sezonun ardındna MLS takımlarından Inter Miami'nin transfer hedeflerinden biri olduğu ortaya çıkan Radamel Falcao'nun yoluna Luis Suarez çıktı.

Mundo Deportivo, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Barcelona'dan Luis Suarez'i transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu yazdı.

33 yaşındaki Suarez'in gelecek sezon bitecek sözleşmesinin sonuna kadar ayrılmak istemediği, hatta kontratını uzatmaya da sıcak baktığı ancak teklifin de cezbedici olduğu ifade edildi.

Luis Suarez, 6 sezonluk Barcelona kariyerinde 281 maçta 196 gol ve 109 asistlik harika bir performans sergiledi.



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